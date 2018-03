Al-Dschasira: Gaddafi festgenommen

Der libysche Ex-Machthaber Muammar al-Gaddafi ist angeblich gefasst worden. Das berichtete der arabische Fernsehsender Al-Dschasira am Donnerstag unter Berufung auf einen Sprecher der Nationalen Übergangsrates. Gaddafi soll während der Festnahme durch Schüsse in die Beine verletzt worden sein.

Ex-Diktator Gaddafi soll gefasst worden sein. Archiv

Foto: Filippo Monteforte – DPA

Tripolis – Der libysche Ex-Machthaber Muammar al-Gaddafi ist angeblich gefasst worden. Das berichtete der arabische Fernsehsender Al-Dschasira am Donnerstag unter Berufung auf einen Sprecher der Nationalen Übergangsrates.

Gaddafi soll während der Festnahme durch Schüsse in die Beine verletzt worden sein. Eine unabhängige Bestätigung oder Fotos gab es noch nicht.

Ein Sprecher der Übergangsregierung sagte dem Nachrichtensender Al-Arabija: "Hier in Tripolis feiern die Menschen schon auf den Straßen, aber wir haben noch keine sichere Bestätigung für seine Festnahme". Al-Arabija meldete außerdem, in Sirte seien Gaddafis Sohn Muatassim und Abdullah al-Sanussi, ein enger Vertrauter des ehemaligen Machthabers, festgenommen worden. Gaddafi soll angeblich in die Stadt Misrata gebracht werden.

Auch Gaddafi soll sich laut Al-Dschasira in Sirte aufgehalten haben. Seine Heimatstadt war am Donnerstag von Milizen des Übergangsrates erobert worden. Mit dem Fall von Sirte und der Festnahme Gaddafis ist die Herrschaft des langjährigen Diktators endgültig beendet.