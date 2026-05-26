Die wichtige Nord-Süd-Achse in den Alpen ist am Samstag acht Stunden dicht. Das hat große Auswirkungen auf den Reiseverkehr - auch an anderen Tagen und auf andere Strecken. Wo es voll wird.

Berlin/München (dpa/tmn) – Viel Reiseverkehr, dazu die Sperrung der Brennerautobahn: Der ADAC erwartet zum Wochenende (29. bis 31. Mai) erhebliche Verkehrsbehinderungen auf bestimmten Fernstraßen in Richtung Alpen und Mittelmeer.

Besonders kritisch dürfte die Lage am Freitag (29. Mai) werden. Bereits ab mittags sei mit dichtem Verkehr und langen Staus zu rechnen, und zwar bis in die Abendstunden hinein, so der ADAC. Viele Urlauber dürften schon unterwegs sein, weil sie am Samstag den Brennerkorridor in den Alpen meiden wollen.

Denn die wichtige Nord-Süd-Verbindung zwischen Innsbruck und Bozen ist am Samstag (30. Mai) von 11.00 bis 19.00 Uhr wegen einer Demonstration vollständig gesperrt. Das betrifft nicht nur die Autobahn (A 13). Auch die Brenner-Bundesstraße (B 182) und die Landesstraße L38 seien von der achtstündigen Sperrung betroffen, sodass keine Ausweichmöglichkeiten bestehen, so der ADAC.

Brenner am Samstag meiden

Es drohen Rückstaus auf den Zubringerstrecken in Österreich und Süddeutschland sowie von der italienischen Seite aus in Richtung Österreich. Autofahrer sollten Fahrten über die Brennerroute am Samstag unbedingt vermeiden, so der ADAC. Weil viele Reisende ihre Fahrt vermutlich verschieben werden, sei nicht nur am Freitag, sondern auch am Sonntag mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen in Richtung Süden zu rechnen.

Das dürfte nicht nur, aber besonders auch Urlauber aus Süddeutschland betreffen, denn in Bayern und Baden-Württemberg laufen die Pfingstferien.

In Richtung Küsten wird es am Samstag voll

In Richtung Nord- und Ostsee sowie nach Polen und in die Niederlande sei indes vor allem am Samstagvormittag mit regem Reiseverkehr zu rechnen. Zusätzliche Verzögerungen drohen laut ADAC durch die rund 1.000 Autobahnbaustellen im Land.

In Deutschland erwarten der ADAC und der Auto Club Europa (ACE) in den Großräumen Rhein-Neckar, Stuttgart und München sowie auf den folgenden Autobahnen mehr Verkehr und Staus (oft in beiden Richtungen):

A 1 Fehmarn – Lübeck – Hamburg – Bremen – Osnabrück – Münster – Dortmund – Köln A 2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Magdeburg A 3 Frankfurt – Köln – Oberhausen – Arnheim und Linz – Passau A 4 Aachen – Köln – Olpe und Chemnitz – Dresden – Görlitz A 5 Kassel – Frankfurt/Main und Karlsruhe – Basel A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg A 7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Kassel und Ulm – Füssen/Reutte A 8 Karlsruhe – Stuttgart – Ulm – München – Salzburg A 9 Berlin – Halle/Leipzig A 10 Berliner Ring A 40 Essen – Duisburg – Venlo A 45 Dortmund – Hagen – Gießen A 59 Düsseldorf – Köln – Bonn A 61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach A 81 Heilbronn – Stuttgart – Singen A 93 Kiefersfelden – Rosenheim A 95 München – Garmisch-Partenkirchen A 96 München – Lindau A 99 Autobahnring München

Sperrung wirkt sich auf Ausweichrouten aus

Im Alpenraum rechnet der Auto Club Europa (ACE) wegen der Vollsperrung des Brennerkorridors auch mit erheblichen Problemen auf Alternativstrecken wie dem Reschenpass (B 180), dem Fernpass (B 179), der Tauernautobahn (A 10) und den Schweizer Nord-Süd-Achsen Gotthard (A 2) und San Bernardino (A 13). Hier müssten sich Urlauber mitunter auf stundenlange Verzögerungen einstellen – sowohl in Richtung Süden als auch in Richtung Norden.

Wartezeiten an den Grenzen möglich

Dazu kommt: Wegen der stichprobenhaften Einreisekontrollen an der deutschen Grenze kann es speziell an den Übergängen von Österreich – Suben (A 3), Walserberg (A 8) und Kiefersfelden (A 93) – zu Wartezeiten kommen.

Die aktuellen Reisezeiten in Echtzeit lassen sich für viele wichtige Transitkorridore des österreichischen Autobahnnetzes in nördlicher und südlicher Richtung auf der Website der Asfinag ansehen.

ASFINAG-Reisezeiten