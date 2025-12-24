Breakfast Casserole macht Raclette-Reste zum Frühstücks-Hit

Berlin (dpa/tmn) – Sie können sich unter einer «Breakfast Casserole» so gar nichts vorstellen? Keine Sorge, das ging uns anfangs ganz genauso. Dabei ist die Idee dahinter denkbar einfach: Im Grunde handelt es sich um einen herzhaften Auflauf aus Gemüse und Eiern – unkompliziert, sättigend und wunderbar vielseitig. Ich vermute fast, dass dieses Gericht ursprünglich als cleveres Resteessen entstand, bei dem übriggebliebenes Gemüse oder auch Fleisch eine köstliche zweite Chance bekommen sollte.

Kennengelernt haben wir es in den USA, unsere Freundin hat die Casserole nach dem Familienrezept ihrer Mama gekocht. Wir fanden es sofort so lecker, dass wir es hier nachgemacht haben.

Besonders das Bratwurstbrät verleiht der Casserole eine herrlich würzige Note, die zusammen mit dem sanft gestockten Eiguss perfekt zum Frühstück passt. Gleichzeitig ist das Gericht so angenehm herzhaft, dass es auch am Weihnachts- oder Neujahrsmorgen zur kleinen kulinarischen Rettung taugt – etwa nach einem reichhaltigen Raclette-Abend.

Zutaten für 4 bis 6 Portionen:

450 g geschälte Kartoffeln

400 g frische grobe Bratwurst

2 Frühlingszwiebeln

1 Paprikaschote grün

1/2 Paprikaschote orange

7 Eier

175 ml Milch

100 g geriebener Cheddar

100 g geriebener Gouda

Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Zubehör: Alufolie

Zubereitung:

Die geschälten Kartoffeln würfeln und in gesalzenem Wasser 10 Minuten vorkochen. Wasser abgießen und Kartoffeln mit kaltem Wasser abschrecken. Ich habe das abends gemacht und die Kartoffeln vorbereitet im Kühlschrank aufbewahrt. Eine ofenfeste Form 26 cm x 36 cm mit Butter ausfetten. Den Backofen auf 190 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Eine beschichtete Pfanne auf den Herd stellen und erhitzen. Das Bratwurstbrät aus der Pelle drücken und krümelig goldbraun anbraten. Paprikaschoten waschen, entkernen und in schmale Streifen schneiden. Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden. Eier und Milch in ein Gefäß geben und miteinander verquirlen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Wenn die Bratwurst angebraten ist, Paprika, Frühlingszwiebeln und Kartoffeln dazugeben und 2-3 Minuten bei mittlerer Hitze mitbraten. Masse kräftig mit Salz und Pfeffer würzen. Alles in die vorbereitete Form geben und mit der Ei-Milch-Masse übergießen. 1/3 vom Käse unter die Masse heben und den restlichen Käse darüber verteilen. Die Form mit Alufolie abdecken und in den vorgeheizten Ofen geben. 20 Minuten backen, dann die Alufolie abnehmen und 20-25 Minuten weiterbacken, bis die Ei-Masse gestockt ist und der Käse goldbraun ist.

