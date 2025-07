Die Löwen Braunschweig müssen ohne den spanischen Erfolgstrainer Jesus Ramirez auskommen. Ihn zieht es in die Heimat. Ein großer Verlust für die Niedersachsen zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.

Braunschweig (dpa) – Basketball-Bundesligist Löwen Braunschweig hat seinen Cheftrainer verloren. Mitten in der Planung auf die kommende Saison verlässt Jesus Ramirez die Niedersachsen. Der 45-Jährige hatte um die Auflösung seines bis 2027 laufenden Vertrages gebeten und wechselt in seine Heimat zum spanischen Erstligisten Casademont Saragossa, wie die Löwen mitteilten. Sein Nachfolger in Braunschweig wird sein bisheriger Assistent Kostas Papazoglou.

Ramirez war 2021 zu den Löwen gekommen. Seitdem hatte der Spanier die Mannschaft zu einem Top-Team der Liga entwickelt. In der vergangenen Saison landeten die Braunschweiger in der Hauptrunde auf Platz drei und erreichten das Playoff-Viertelfinale. Für seine Arbeit in der abgelaufenen Spielzeit wurde Ramirez zum «Bundesliga-Trainer des 2025» gewählt.



«Sicherlich ist das erst mal ein schwer zu verdauender Verlust, nicht nur auf sportlicher, sondern auch auf menschlicher Ebene», sagte Löwen-Geschäftsführer Nils Mittmann. Die Braunschweiger erhalten von Saragossa eine nicht genannte Ablösesumme für Ramirez.