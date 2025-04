Braunschweig (dpa/lni) – Der SC Paderborn hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga zweimal eine Führung verspielt und den Sprung auf den Relegationsrang verpasst. Der über weite Strecken harmlose und fehleranfällige Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig drehte die Partie und besiegte die Ostwestfalen spektakulär mit 3:2 (1:1).

Für die Niedersachsen war der überraschende Sieg ein wichtiger Erfolg im Kampf in der Abstiegszone. Vorerst steht der Club in der Tabelle punktgleich mit dem 15. Preußen Münster, der am Samstag in Düsseldorf spielt.

Filip Bilbija (26. Minute) und Adriano Grimaldi (48.) sorgten jeweils für die Führungstreffer der Gäste. Vor 20.283 Zuschauern im Eintracht-Stadion erzielten Richmond Tachie (44.) und die eingewechselten Spieler Rayan Philippe (71.) sowie Leon Bell Bell (78.) die Tore für Braunschweig.

Paderborn über weite Strecken besser

Die Paderborner bestimmten etwa 70 Minuten das Geschehen auf dem Platz, Grimaldi streifte mit seinem Kopfball die Latte (8.). Sein nächster Kopfball landete bei Bilbija, der den Ball mit der Brust ins Tor beförderte.

Doch die Mannschaft von Eintracht-Trainer Daniel Scherning, der als gebürtiger Paderborner mehrere Jahre im Verein als Spieler und Co-Trainer verbracht hatte, kam durch einen schönen Volley-Treffer von Tachie zurück.

In der Drangphase des SCP gleich nach Beginn der zweiten Hälfte erzielte der starke Grimaldi die erneute Führung. Doch die oftmals überfordert wirkenden Gastgeber schockierten die Paderborner durch die Treffer von Philippe und Bell Bell. Grimaldi verpasste noch den Ausgleich (83.), sodass am Ende tatsächlich Braunschweig jubelte.