Olympische Winterspiele
Brasilianer Pinheiro Braathen vor historischem Ski-Coup
Olympische Winterspiele 2026
Olympische Winterspiele 2026
Gabriele Facciotti. DPA

Lucas Pinheiro Braathen legt im Riesenslalom von Bormio furios vor. Selbst Superstar Marco Odermatt liegt schon knapp eine Sekunde zurück, Fabian Gratz nach einer soliden Fahrt noch in Lauerstellung.

Lesezeit 1 Minute

Bormio (dpa) – Skirennfahrer Lucas Pinheiro Braathen steht kurz vor einem historischen Olympia-Coup. Der 25-Jährige liegt nach dem ersten Durchgang des Riesenslaloms in Bormio klar in Führung und kann im Finale ab 13.30 Uhr die erste Medaille für Brasilien bei Winterspielen überhaupt holen.

Superstar Marco Odermatt aus der Schweiz hat als Zweiter bereits 0,95 Sekunden Rückstand, Dritter ist sein Teamkollege Loic Meillard (+1,57). Der Großteil der Konkurrenz wirkte regelrecht ratlos ob der furiosen Vorstellung von Pinheiro Braathen.

Aus dem deutschen Trio hat zumindest Fabian Gratz (+2,28) als zwischenzeitlicher Zehnter noch Chancen auf eine vordere Platzierung. Anton Grammel (+2,64) und Alexander Schmid (+2,92) liegen außerhalb der Top Ten.

Braathen: Erst für Norwegen, nun für Brasilien

Der gebürtige Norweger Pinheiro Braathen fährt seit 2024 für Brasilien, das Heimatland seiner Mutter. Er ist eine der schillerndsten Figuren im alpinen Ski-Weltcup. In den Wochen vor den Winterspielen in Italien war er bereits gut in Form und fuhr im Riesenslalom gleich dreimal nacheinander auf das Podest.

© dpa-infocom, dpa:260214-930-686306/1

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren