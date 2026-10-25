Skirennfahrer Lucas Pinheiro Braathen will diese Saison den Gesamtweltcup gewinnen - und legt auf dem Rettenbachferner direkt mal vor. Ein Deutscher schafft es in die Top Ten.

Sölden (dpa) – Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen hat zum Auftakt der alpinen Ski-Saison ein Zeichen gesetzt und den Riesenslalom in Sölden gewonnen. Der für Brasilien startende 26-Jährige triumphierte auf dem Rettenbachferner vor den Schweizern Loic Meillard und Marco Odermatt. Bester Deutscher wurde Fabian Gratz auf Platz sechs.

Pinheiro Braathen hatte angekündigt, den großen Dominator Odermatt im Kampf um den Gesamtweltcup in diesem Winter herausfordern zu wollen. Am Ende war er 0,49 Sekunden schneller als Odermatt, der zuletzt fünfmal nacheinander den Gesamtsieg geholt hat. Im Ziel breitete Pinheiro Braathen die Arme aus, ließ sich feiern und jubelte dann lautstark in die TV-Kamera.

Zweitbestes Karriereresultat für Gratz

Der 29-jährige Gratz feierte das zweitbeste Weltcup-Ergebnis seiner Karriere. Beim Riesentorlauf in Alta Badia im vergangenen Dezember war er Fünfter geworden. In Sölden sei «das Feeling immer ein bisschen anders», erklärte der Sportler vom TSV Altenau. Man wisse nach der Sommerpause eben nicht genau, wo man selbst und auch die Konkurrenz stehe. «Es hat ein paar Tore gebraucht, aber dann habe ich mich ganz wohlgefühlt», meinte er.

Anton Grammel fuhr auf Platz 15, der in den vergangenen Jahren von vielen gesundheitlichen Rückschlägen geplagte Alexander Schmid auf Rang 21.

Wegen starken Windes im oberen Streckenabschnitt waren die Athleten vom Reservestart etwas weiter unten am Hang auf die Piste gegangen.