Tom Brady ist noch immer einer der größten Namen rund um die NFL. Seit 2023 ist er im Ruhestand - hat sich aber mit einem zweiten Comeback beschäftigt. Die Liga fand die Idee nicht gut.

Los Angeles (dpa) – Ex-NFL-Superstar Tom Brady hat sich mit einem zweiten Comeback beschäftigt – und dabei wenig Begeisterung bei der NFL ausgelöst. Das berichtete der inzwischen 48-Jährige in einem TV-Interview. «Ich habe tatsächlich nachgefragt und die (die NFL, Anm. d. Red.) haben die Idee nicht sehr gemocht, also belasse ich es dabei», sagte Brady. «Wir haben viele verschiedene Dinge erkundet und ich bin sehr glücklich im Ruhestand. Das will ich auch sagen.»

Brady hat in seiner Karriere sieben Mal den Super Bowl gewonnen und ist damit der erfolgreichste Profi der NFL-Geschichte. 2022 beendete er seine Karriere bei den Tampa Bay Buccaneers und änderte 40 Tage später seine Meinung, um eine weitere Saison aufzulaufen. Seit Februar 2023 ist Brady nun offiziell im Ruhestand und hat inzwischen als Minderheitseigentümer Anteile an den Las Vegas Raiders – was einer der Gründe dafür war, dass die NFL ein Comeback kritisch sieht. Wie CNBC berichtete, sagte ein NFL-Sprecher, dass es Probleme mit der Gehaltsobergrenze geben würde, sollte ein aktiver Spieler Anteile an einem Team halten.

Brady stand zuletzt bei einem Flag-Football-Event auf dem Platz und hatte dabei großen Spaß. Der Sport zählt 2028 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles erstmals zum Programm.