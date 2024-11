BPOL-TR: Präventionsveranstaltung "Stop Pickpockets" - Taschendieben keine Chance bieten - Bundespolizei Trier informiert

Mit Hilfe von sechs bunten Monstern ("Scheibenklopfer", "Stauerzeuger", "Anrempeler", "Falscher Tourist", "Blumenschenker" und "Beschmutzer") klärt die Bundespolizei Trier in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn im Rahmen einer europaweiten Präventionskampagne über Taschendiebstahl im Reiseverkehr auf.



Interessierte können sich am Freitag, 29.11.2024, 10-14 Uhr in persönlichen Gesprächen an einem Informationsstand im Hauptbahnhof Koblenz über die europaweite Präventionskampagne "Stop Pickpockets" informieren.



Ziel der Kampagne ist es, bei potenziellen Opfern das Bewusstsein für die häufigsten Vorgehensweisen der Taschendiebe zu schaffen. Dadurch und durch vorsorgliches Handeln werden Tatmöglichkeiten genommen.



Weitere Informationen gibt es auf www.bundespolizei.de / Sicher im Alltag / Vorsicht Taschendiebstahl und auf www.stop-pickpockets.eu.



