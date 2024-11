BPOL-TR: Grenzkontrolle - Bundespolizei stellt gestohlene Gegenstände sicher

Am Mittwochabend (13.11.2024) stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen auf der BAB 64 mehrere gestohlene Gegenstände sicher.





Gegen 20:00 Uhr wurde ein Kleintransporter mit rumänischer Zulassung kontrolliert. Im Fahrzeug befanden sich mehrere Fahrräder und Elektrowerkzeuge. Eine Überprüfung ergab, das zwei der Fahrräder und eine Bohrmaschine als gestohlen gemeldet waren. Zudem wurde bei der Durchsuchung des 37-jährigen rumänischen Fahrers ein als gestohlen gemeldetes Mobiltelefon aufgefunden.



Der Fahrer und sein 36-jähriger Beifahrer sind bereits in der Vergangenheit wegen Hehlerei polizeilich in Erscheinung getreten. Gegen die beiden Tatverdächtigen wurden erneut Strafverfahren wegen Hehlerei eingeleitet.



