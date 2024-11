BPOL-TR: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der BAB 60

Einen aus Belgien eingereisten 38-jährigen Polen hat die Bundespolizei am Samstagnachmittag auf der BAB 60, Grenzübergang Steinebrück, festgenommen.

Der Mann wurde mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis mit Urkundenfälschung gesucht.



Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 5.800 Euro nicht zahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer 83-tägigen Haftstrafe in die JVA Wittlich eingeliefert.



