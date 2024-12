BPOL-TR: Bundespolizei Trier spendet 1.400 Euro an Kinder-/Jugendhospiz in Koblenz

Wie die Jahre zuvor verzichteten auch in diesem Jahr die am Heiligabend Dienst leistenden Beschäftigten der Bundespolizeiinspektion Trier auf ihre weihnachtliche Zuwendung und spendeten 1.400 Euro an das ambulante Kinder- und Jugendhospiz Koblenz.





Polizeirat Henrik Natorp, stellvertretender Leiter der Bundespolizei Trier und Erster Polizeihauptkommissar Thorsten Grünewald, Leiter Bundespolizeirevier Koblenz, überreichten den symbolischen Spendenscheck an Herrn Daniel Liefke als Vertreter des Hospizes.



Die Mitarbeitenden der Einrichtung sind im ambulanten Kinder- und Jugendhospiz Ansprechpersonen für Familien, in denen ein Kind aufgrund einer Erkrankung eine begrenzte Lebenszeit hat. Zu ihren Aufgaben gehören erste Kontaktaufnahme mit der Familie, Beratung und Begleitung, Vernetzung mit Kinderärzten und Pflegediensten sowie die Koordination ehrenamtlicher Unterstützung in der Familie.



