US-Rapper 50 Cent wird Box-Promoter

US-Rapper 50 Cent geht unter die Box-Promoter. Für sein Unternehmen «The Money Team (TMT) Promotions» hat der 37-Jährige Federgewichts-Weltmeister Billy Dib (Australien), den früheren Champion Yuriorkis Gamboa (Kuba) sowie Arthur-Abraham-Bezwinger Andre Dirrell (USA) verpflichtet.

US-Rapper 50 Cent will ins Boxgeschäft einsteigen.

Foto: Ennio Leanza – DPA

Das bestätigte der Rapper am Wochenende der Online-Ausgabe des amerikanischen Boxmagazins «The Ring». Außerdem soll 50 Cent künftig die Kämpfe des amerikanischen Weltmeisters Floyd Mayweather Jr. veranstalten, der gewichtsklassenübergreifend als bester Boxer der Welt gilt. Mayweather, Teilhaber an «TMT Promotions», sitzt noch bis zum 3. August eine Haftstrafe wegen häuslicher Gewalt ab.

50 Cent, der mit bürgerlichem Namen Curtis Jackson heißt und in den 90er-Jahren selbst als Amateurboxer in den Ring stieg, hat bereits eine Promoter-Lizenz des Bundesstaates New York erhalten. In Nevada, wo die Box-Metropole Las Vegas liegt, läuft sein Antrag noch.