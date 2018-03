Powetkin boxt am 29. September Rahman

Box-Weltmeister Alexander Powetkin verteidigt seinen WBA-Titel im Schwergewicht am 29. September in der Sporthalle Hamburg gegen Pflichtherausforderer Hasim Rahman aus den USA, teilte Veranstalter Sauerland Event mit.

Alexander Powetkin tritt zur Titelverteidigung gegen Hasim Rahman in Hamburg an.

Foto: Uli Deck – DPA

Ursprünglich hätte das Duell bereits am 14. Juli in Hamburg stattfinden sollen. Der frühere Weltmeister Rahman musste den Kampf jedoch wegen einer Handverletzung absagen.

«Als Rahman zunächst aufgrund einer Verletzung abgesagt hatte, war ich natürlich enttäuscht. Aber das ist längst abgehakt. Jetzt habe ich nur noch ein Ziel: Am 29. September will ich den WM-Titel in Hamburg eindrucksvoll verteidigen», erklärte der Russe Powetkin.

Im Vorprogramm boxen Schwergewichts-Europameister Kubrat Pulew aus Bulgarien und der Ukrainer Alexander Ustinow Weltranglistenposition eins beim Weltverband IBF aus.