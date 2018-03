Box-Legende Holyfield versteigert Bronze-Medaille

Box-Legende Evander Holyfield versteigert seine olympische Bronze-Medaille. Wie das amerikanische Auktionshaus Julien's aus Beverly Hills mitteilte, kommen am 30. November zahlreiche Erinnerungsstücke und Privatgegenstände des früheren Weltmeisters im Schwergewicht unter den Hammer.

Evander Holyfield wird seine olympische Bronze-Medaille versteigern lassen.

Foto: Roy Dabner – DPA

So trennt sich Holyfield neben der Bronzemedaille von 1984 auch von mehr als 20 Paar Boxhandschuhen, mehr als 25 Mänteln, Hosen und Schuhen, die er während seiner Kämpfe trug. Auch seine Weltmeistergürtel stehen zum Verkauf. Außerdem versteigert der Boxer Autos, Uhren, Schmuck und maßgeschneiderte Anzüge aus seinem Privatbesitz.

Der 49 Jahre alte Holyfield, der rund 230 Millionen Dollar im Boxring verdient haben soll, steckt offenbar in finanziellen Schwierigkeiten. Im Juli musste er sein 109-Zimmer-Anwesen südlich von Atlanta räumen, nachdem es für 7,5 Millionen Dollar zwangsversteigert worden war. Im Juni wurde er vom Staat Georgia wegen ausstehender Unterhaltszahlungen in Höhe von 372 000 Dollar angeklagt. In einem Interview mit dem «Atlanta Journal-Constitution» sagte Holyfield: «Man ist erst dann pleite, wenn man keine Ideen mehr hat. Und ich bin ein Siegertyp. Ich glaube daran, dass wir auf Erden alle getestet werden.»

Seinen bislang letzten Kampf bestritt Holyfield im Mai 2011. In Kopenhagen besiegte er den Dänen Brian Nielsen durch technischen K.o. in der zehnten Runde. Derzeit sitzt Holyfield in London als Beobachter des olympischen Boxturniers am Ring.