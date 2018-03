Boxer Huck forciert Aufstieg ins Schwergewicht

Box-Weltmeister Marco Huck (Bielefeld) will ins Schwergewicht aufrücken. Der 26 Jahre Cruisergewichts-Champion nach WBO-Version fühlt sich für die Königsklasse zunehmend besser gerüstet.

Foto: Michele Danze – DPA

«Ich mache regelmäßig Sparring mit Schwergewichtlern», sagte Huck der Tageszeitung «Die Welt». «Im Normalfall wiege ich 92 bis 93 Kilo. Ich kann sicher noch etwas draufpacken. David Haye oder Evander Holyfield haben sich auch durchgesetzt, obwohl sie unter 100 Kilo gewogen haben.»

Ein Kampf gegen einen der Klitschkos sei nicht sein primäres Ziel, meinte der gebürtige Serbe. «Darüber mache ich mir keine Gedanken. Ich weiß nicht, wie lange die beiden wirklich noch boxen», sagte der Schützling von Trainer Ulli Wegner, ergänzte dann aber: «Ich will keine Sprüche machen, aber ich würde gern gegen sie antreten.» Die Pläne von Huck, der seinen Titel am 22. Oktober in Ludwigsburg gegen den Argentinier Rogelio Rossi verteidigt, sind bei seiner Sauerland-Promotion bisher allerdings auf wenig Gegenliebe gestoßen.