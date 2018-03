Arslan bekommt neue EM-Chance

Profiboxer Firat Arslan bekommt eine neue Chance auf den Europameistertitel. Die Europäische Box-Union EBU hat verfügt, dass der Kampf zwischen dem bereits 41 Jahre alten Ex-Weltmeister aus Süßen und Cruisergewichts-Europameister Alexander Alexejew wiederholt wird.

Firat Arslan kämpft wieder um den EM-Titel.

Foto: Franziska Kraufmann – DPA

Das teilte die Hamburger Universum-Promotion mit. Die Promoter beider Boxer müssen sich demnach bis zum 23. Juni über die Modalitäten verständigen. «Ich denke, dass wir uns bald einig sein werden und ein Datum nennen können», sagte Universum-Chef Waldemar Kluch.

Arslan und Alexejew hatten sich am 11. Mai in Göppingen gegenübergestanden. Nach einem dramatischen Fight werteten die Punktrichter nach zwölf Runden sehr zum Verdruss des wesentlich aktiveren Herausforderers Unentschieden. Der Sieger aus dem EM-Duell ist Pflichtherausforderer von WBO-Weltmeister Marco Huck. Der Champion aus dem Berliner Sauerlandstall hatte seinen Titel am 5. Mai dank eines Unentschiedens gegen Ola Afolabi (Großbritannien) verteidigt.