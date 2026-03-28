Mit Miso-Paste, Ahornsirup und Limette veredelt Food-Bloggerin Julia Uehren ein Lachsfilet. So wird es zum Star in der asiatisch inspirierten Bowl mit Avocado, Edamame und gerösteten Sesamkörnern.

Köln (dpa/tmn) – Miso-Paste, Ahornsirup, Limette und Knoblauch: Diese Zutaten scheinen wie füreinander gemacht. Wenn sie in dieser Kombination dann auch noch ein goldbraun-gebratenes Lachsfilet glasieren, steht die beste Komponente für eine leckere Bowl bereits fest.

Aber auch die weiteren Zutaten harmonieren perfekt: Gurke und Radieschen bringen eine knackige Frische ins Gericht, die Avocado passt mit ihrer samtigen Konsistenz wunderbar zum weichen Lachsfilet und den zarten Edamame. Das sind junge, grüne, weiche Bohnen der Sojapflanze. Die restliche Miso-Paste, mit etwas Sojasoße, Limettensaft und Sesamöl in ein Dressing verwandelt, verbindet die einzelnen Komponenten.

Zutaten für 4 Portionen:

400 g Basmatireis

1 Bio-Limette

15 g Ingwer (frisch)

1 Zehe Knoblauch (klein)

1,5 EL Misopaste

1 EL Ahornsirup

500 g Lachsfilet

120 g Edamame (TK)

1 Avocado

8 Radieschen

½ Gurke

2 Frühlingszwiebeln

2 EL Sojasoße

4 EL Sesamöl (nativ)

1 EL Sesamkörner (geröstet)

Zubereitung:

Reis gründlich mit kaltem Wasser abspülen, bis das Wasser klar ist. Dann den Reis mit der doppelten Menge Wasser und einer Prise Salz in einem Topf mit Deckel zum Kochen bringen. Hitze danach auf ein Minimum reduzieren und ca. 10 Minuten mit geschlossenem Deckel köcheln lassen. Den Reis anschließend vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Limette waschen und abtrocknen. Die Schale fein abreiben, den Saft auspressen. Ingwer und Knoblauch schälen und fein reiben. Die Hälfte vom Limettensaft mit dem Limettenabrieb, Ingwer und Knoblauch, der Miso-Paste und dem Ahornsirup verrühren. Lachs mit Küchenpapier trockentupfen und mit der Miso-Paste bestreichen (die Hautseite aussparen). Ca. 2 TL von der Miso-Paste zurückbehalten. Ca. 30 Minuten ziehen lassen. Edamame in kochendem Wasser einmal kurz blanchieren (ca. 1 Minute). Avocado schälen, halbieren und das Fruchtfleisch in dünne Scheiben schneiden. Radieschen und Gurke waschen und abtrocknen. Von den Radieschen den Stielansatz wegschneiden und die Radieschen in dünne Scheiben schneiden. Die Gurke würfeln oder mit einem Sparschäler in feine Streifen schneiden und einrollen. Frühlingszwiebeln waschen, abtrocknen und den Wurzelansatz sowie den oberen, dunklen Teil wegschneiden. Die Lauchzwiebeln dann in feine Ringe schneiden. 2 EL von der Miso-Paste mit 2 EL Sojasoße, 2 EL Sesamöl und dem restlichen Limettensaft (ca. 2 EL) verquirlen. 2 EL Sesamöl in einer Pfanne bei mittlerer Temperatur erhitzen. Den Lachs auf den Fleischseiten rundherum anbraten, bis er leicht gebräunt ist und die Marinade karamellisiert. Dann auf der Hautseite bei kleiner Hitze je nach Geschmack medium oder medium-rare garen lassen. Den Lachs anschließend vorsichtig in ca. esslöffelgroße Portionen teilen. Den Reis gleichmäßig auf 4 Schälchen verteilen. Darauf die Zutaten anrichten: Edamame, Avocado, Radieschen, Gurke und Lachs. Die Zutaten mit dem Dressing beträufeln und mit Lauchzwiebeln und Sesamkörnern garnieren.

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