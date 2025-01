Boniface-Rückkehr: «Toll, dass er wieder bei uns ist»

Lange hat der Fußball-Nationalspieler Nigerias den Leverkusenern gefehlt. In Madrid darf Bayers Stürmer auf das Comeback in der Champions League hoffen.

Madrid (dpa) – Nach mehr als zweimonatiger Verletzungspause darf Bayer Leverkusens Torjäger Victor Boniface in der Champions League auf seine ersten Einsatzminuten hoffen. «Er kann spielen. Natürlich nicht von Anfang an. Aber er ist dabei», erklärte Trainer Xabi Alonso am Montagabend in Madrid.

Der Bayer-Coach, der zurzeit schon genug Verletzungsprobleme im Team bewältigen muss, freut sich auf das mögliche Comeback des nigerianischen Nationalspielers in der Champions-League-Partie bei Atlético Madrid am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN).

«Es geht ihm immer besser. Das ist eine sehr positive Nachricht für uns alle und natürlich für ihn. Victor fühlt sich gut und es ist toll, dass er wieder bei uns ist», sagte Alonso in seiner alten Wahl-Heimat, wo er fünf Jahre für Atléticos Stadtrivalen Real Madrid gespielt hat.

Nicht dabei im 70.000 Zuschauer fassenden Estadio Metropolitano sind die lange fehlenden Jeanuel Belocian (Kreuzbandriss) und Martin Terrier, der nach einem Achillessehnenriss im jüngsten Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (3:1) bereits operiert wurde.