Siebenmal gewann Timo Boll in seiner langen Karriere die Tischtennis-Champions-League. Ein achter Titel kommt in seinem letzten Finale nicht hinzu. Der Dauerrivale Saarbrücken ist wieder zu stark.

Saarbrücken (dpa) – Der 1. FC Saarbrücken hat zum dritten Mal in Serie die Champions League gewonnen und der deutschen Tischtennis-Legende Timo Boll den letzten internationalen Wettkampf seiner Karriere verdorben. In eigener Halle gewannen die Saarländer am Sonntag das Endspiel gegen den deutschen Meister Borussia Düsseldorf mit 3:1.

Der 44 Jahre alte Boll wird seine Laufbahn nach dem Bundesliga-Finale gegen TTF Ochsenhausen am 15. Juni beenden. Im Champions-League-Endspiel verlor er sein Einzel gegen den Slowenen Darko Jorgic in 2:3 Sätzen, bot dabei aber eine starke Leistung.

Franziska holt entscheidenden Punkt

Die beiden anderen Punkte für Saarbrücken holten der Schwede Truls Möregardh zum 1:1 und der deutsche Nationalspieler Patrick Franziska zum entscheidenden 3:1 jeweils gegen Ex-Europameister Dang Qiu. Am Rande dieses Finalturniers gab der FCS auch die Verpflichtung des chinesischen Olympiasiegers Fan Zhendong für die kommende Saison bekannt.

Saarbrücken und Düsseldorf bestritten zum fünften Mal nacheinander das Champions-League-Endspiel. Auch in den Playoff-Finals der deutschen Bundesliga standen sich die beiden Dauerrivalen von 2021 bis 2024 gegenüber. Rekord-Europameister Boll gewann die Champions League siebenmal: fünfmal mit Borussia Düsseldorf und davor zweimal mit seinem Ex-Club TTV Gönnern.