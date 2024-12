Bodö/Glimt erneut norwegischer Fußballmeister

Bodö (dpa) – Der FK Bodö/Glimt hat sich zum vierten Mal innerhalb von fünf Jahren die norwegische Fußball-Meisterschaft gesichert. Das Team aus dem hohen Norden des skandinavischen Landes verteidigte die Tabellenführung in der Eliteserien am letzten Spieltag der Saison mit einem am Ende klaren Heimsieg gegen Absteiger Lilleström.

Die Frankfurter Leihgabe Jens Petter Hauge erzielte dabei das Tor zum 5:2-Endstand. Die beiden Verfolger Brann und Viking Stavanger trennten sich zum Saisonabschluss 1:1, womit sie Zweiter und Dritter bleiben.

Anders als in der Bundesliga und den meisten anderen europäischen Ligen läuft die Saison in den nordischen Topligen mit Ausnahme Dänemarks vom Frühjahr bis zum Herbst eines Jahres. In der schwedischen Allsvenskan hatte sich zuletzt der Rekordmeister Malmö FF den 24. Meistertitel der Vereinsgeschichte gesichert, in der finnischen Veikkausliiga triumphierte Kuopion PS.