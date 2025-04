Eine neue Aufgabe bahnt sich an für Fredi Bobic. Der frühere Sportchef des VfB Stuttgart, von Eintracht Frankfurt und Hertha BSC spricht über einen möglichen Job in Polen.

Warschau (dpa) – Die Anzeichen für ein Engagement des langjährigen Bundesliga-Managers Fredi Bobic bei Legia Warschau verdichten sich. Er könne «sehr positive Gespräche» mit dem polnischen Fußballclub und dessen Eigentümer über eine mögliche Zusammenarbeit bestätigen, sagte Bobic bei Sky.

Der TV-Sender hatte in dieser Woche bereits über eine mögliche Management-Aufgabe des 53-Jährigen bei Legia berichtet. Das Thema sei aber «noch nicht durch», ergänzte Bobic, der nach eigener Auskunft bereits zwei Legia-Spiele besucht hat. Am Karfreitag gebe es ein weiteres Gespräch, «um die eine oder andere Sache noch zu vertiefen», erklärte der frühere Nationalspieler. «Aber ich habe ein sehr gutes Gefühl dabei, dass es vielleicht in die Richtung geht.»

Bobic war im Januar 2023 von Hertha BSC gekündigt worden, danach kam es zwischen beiden Seiten zum Rechtsstreit. Zuvor hatte der frühere Torjäger bereits beim VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt als Sportchef gearbeitet. Legia soll Bobic mit ehrgeizigen Plänen für die Zukunft überzeugt haben, dazu zählt auch eines der modernsten Trainingszentren in Europa.