BMW poliert das 2er Gran Coupé auf

Während Mercedes an einem neuen CLA arbeitet und Audi die A3-Limousine bereits aufgefrischt hat, will BMW nun sein 2er Gran Coupé mit neuem Schwung versehen.

München (dpa/tmn) – BMW fährt damit fort, seine Einstiegsbaureihen auf Vordermann zu bringen: Nachdem die Bayern bereits den 1er und den 2er aufgefrischt haben, bekommt nun auch das Gran Coupé der 2er-Reihe eine Modellpflege, wie das Unternehmen ankündigt. Die Auslieferung soll im Frühjahr 2025 starten.

Außen ist der überarbeitete Viertürer an neuen Schürzen zu erkennen, die den Wagen um zwei Zentimeter strecken, sowie an größeren Rädern, die ihn etwas in der Höhe wachsen lassen. An der Front kann jetzt außerdem die BMW-Doppelniere beleuchtet werden.

Lederfreier Innenraum mit neuen Sitzen

Innen gibt es ein lederfreies Interieur und neue Sitze, so BMW weiter. Zudem wird das Infotainment mit einem Betriebssystem-Update auf den neuesten Stand gebracht.

Auch die Motorpalette haben die Bayern aktualisiert. Das Topmodell M235i bekommt einen neuen Vierzylinder-Turbo, der mit 221 kW/300 PS allerdings einen Hauch schwächer ist als im Vorgänger.

Mild-Hybrid-Module für Benziner und Diesel

Wichtiger jedoch sind die Mild-Hybrid-Module für den 220er mit 125 kW/170 PS und den 22d mit 120 kW/163 PS, die den Verbrauch senken und die Elastizität erhöhen sollen. Basis-Motorisierung bleibt der 218d mit 110 kW/150 PS.