Jalen Hurts hat nach einem Treffer an der Wade zunächst wieder trainiert. Eine weitere Ultraschalluntersuchung ändert die Lage – wie lange der Star-Quarterback der Eagles ausfällt, ist offen.

Philadelphia (dpa) – Die Philadelphia Eagles müssen den Ausfall ihres Superstars Jalen Hurts verkraften. Der Quarterback des NFL-Titelverteidigers ist derzeit wegen eines Blutgerinnsels in der Wade nicht einsatzfähig. Wie lange Hurts pausieren muss, teilten die Eagles nicht mit. Das Spiel am Sonntag gegen die Carolina Panthers wird der 28-Jährige aber verpassen.

Hurts hatte sich vor zwei Wochen in der Partie gegen die Los Angeles Rams verletzt, als er von einem Gegenspieler mit dem Stollenschuh im Wadenbereich getroffen wurde. Danach reiste er mit dem Team nach London zum Spiel gegen die Jacksonville Jaguars. Dort wurde vor der Partie bei einer Ultraschalluntersuchung das Blutgerinnsel in der Wade entdeckt. Trotzdem erhielt er nach Angaben der Eagles von den Teamärzten die Freigabe für das NFL-Spiel.

Vorsorgliche Pause für Hurts

Nach seiner Rückkehr nach Philadelphia wurde der Quarterback behandelt und nahm am Mittwoch auch am Training teil. Bei einer weiteren Ultraschalluntersuchung wurde aber festgestellt, dass sich das kleine Blutgerinnsel in Hurts' Wade bewegt hat. Nun muss der Spielmacher vorsorglich pausieren.