Eiskalt, cremig, kräuterfrisch: Eine Ayran-Suppe mixt man in Minuten – ganz ohne Kochen! Sie wollen den Insta- und TikTok-Trend nicht verpassen? Hier gibt's Abkühlung mit persischer Gurke und Avocado.

Hamburg (dpa/tmn) – Manche Tage sind einfach zu heiß, um überhaupt an den Herd zu denken. «Genau für solche Momente gibt's eine perfekte Suppe. Inspiriert von Ayran und den kalten Joghurtsuppen aus der persischen Küche, kommt sie ganz ohne Kochen aus», sagt Lesley Brügger, die auf ihrem TikTok-Account @lemonsanddragons regelmäßig Rezepte teilt.

Die Rezeptentwicklerin hat einen aktuellen Trend auf der Plattform in eine eigene Kreation umgewandelt: «Cremig, kräuterfrisch und mit ein bisschen Crunch obendrauf – der perfekte Snack, wenn Erfrischung wichtiger ist als ein warmes Gericht.»

Alles roh, alles schnell

Der große Vorteil: Nichts landet im Topf. Gurke, Avocado, Joghurt und Kräuter wandern direkt in den Mixer und werden in wenigen Minuten zu einer samtigen Suppe verarbeitet. «Danach heißt es nur noch warten – die Kälte im Kühlschrank bringt die Aromen erst richtig zusammen», so Lesley Brügger.

Wer's eilig hat, kann sie auch mit ein paar Eiswürfeln pürieren und sofort servieren, rät Lesley. Mit knackigen Radieschen, Erbsen und frischen Kräutern getoppt, wird aus der Suppe ein Gericht, das man sich an heißen Tagen immer wieder wünscht.

Die Food-TikTokerin bevorzugt statt normaler Salatgurken persische Gurken. Sie sind auch als Minigurken bekannt und deutlich milder, süßlicher und extrem knackig. Im Gegensatz zu herkömmlichen Salatgurken haben sie ein konzentrierteres Aroma und sind weniger wässrig.

Und so gelingt die eiskalte Suppe:

Zutaten für 4-6 Personen:

Für die Suppe:

4-6 persische Gurken

1/2 reife Avocado

500 g veganer Naturjoghurt bzw. 500 g Joghurt oder Ayran für die vegetarische Version

1 Limette, Saft und Abrieb

1 kleine Zitrone, nur der Saft

3 Frühlingszwiebeln, klein geschnitten

1 Stange frische Minze (ca. 4 g)

Frischer Dill (ca. 6-7 g)

Frische Petersilie (ca. 11 g)

Salz, ca. 7-10 g (nach Geschmack)

Pfeffer nach Geschmack

160 ml Wasser

Für das Topping:

1 Dose grüne Erbsen

4-5 Radieschen, dünn geschnitten

Frühlingszwiebeln in Röllchen

Frische Kräuter

Zubereitung:

Persische Gurken grob schneiden – die Schale kann dranbleiben, sie ist deutlich dünner als bei herkömmlichen Gurken. Avocado und Joghurt in einen hohen Behälter geben und mit dem Stabmixer grob durchmixen. Gurkenstücke, Frühlingszwiebeln, Minze, Dill, Petersilie sowie Limetten- und Zitronensaft dazugeben und alles fein pürieren, bis eine glatte Masse entsteht. Mit Salz, MSG und Pfeffer abschmecken, bei Bedarf mit etwas Wasser auf die gewünschte Konsistenz bringen. Für 1-2 Stunden in den Kühlschrank stellen, damit die Suppe richtig durchzieht. Vor dem Servieren mit grünen Erbsen, Radieschen, Frühlingszwiebeln und frischen Kräutern toppen.

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