Zwei Fahrten unter Cannabiseinfluss

Gegen 17:10 Uhr konnte eine Streife der Binger Polizei einen 18-jährigen PKW-Fahrer in der Alfred-Nobel-Straße in Bingen-Sponsheim einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer war den Beamten kein Unbekannter, da dieser in der Vergangenheit bereits zweimal unter Cannabiseinfluss im Straßenverkehr erwischt wurde.

Auch an diesem Tag reagierte ein durchgeführter Drogenschnelltest vor Ort positiv auf die Stoffgruppe THC.



Durch eine andere Streife konnte etwa 15 Minuten später, gegen 17:25 Uhr, ein weiterer Verkehrsteilnehmer mit seinem E-Scooter "Am Solarpark" in Gensingen kontrolliert werden. Bei dem 20 -jährigen Fahrer ergaben sich eindeutige Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum. Dieser räumte ein, dass er am Mittag Marihuana konsumiert habe.



Beide Fahrer wurden unabhängig voneinander auf hiesige Polizeiinspektion Bingen verbracht, wo ihnen zur Beweisführung eine Blutprobe entnommen wurde. Sie werden sich nun jeweils in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren für ihr Verhalten verantworten müssen.



