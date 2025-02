Zeugenaufruf nach Vandalismus in Rheindiebach

Am Samstag, den 04.01.2025 kam es in den frühen Abendstunden zu Vandalismus auf dem Sportplatz der Grundschule Rheindiebach.

Unter anderem wurde die Tartanbahn durch ein Feuer nicht unerheblich beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mind. 800EUR.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die zur Tataufklärung beitragen könnten. Insbesondere werden Hinweise zu zwei Jugendlichen erbeten, die zur Tatzeit in unmittelbarer Nähe gesehen wurden. Hierbei handelt es sich um zwei Jungs normaler Statur im Alter von ca. 14-17 Jahren, einer von beiden trug eine auffällig helle Hose.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bingen in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/6qMj62o





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell