Zeugenaufruf nach Pkw-Diebstahl

Am Freitag den 13.09.2024 wurde im Zeitraum zwischen 08:00 und 14:30 Uhr ein Pkw in der Hildegardisstraße entwendet.

Das Fahrzeug, eine silberne Mercedes Limousine älteren Baujahres, war dort zuvor am Straßenrand abgestellt.

Wer im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen wahrgenommen hat oder Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeuges geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bingen in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





