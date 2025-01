Wohnungseinbruchdiebstahl in Bretzenheim an der Nahe

Bislang unbekannte Täter hebelten während der Abwesenheit der Bewohner an einem Einfamilienhaus in der Friedenstraße eine Terrassentür auf. Nach bisherigen Erkenntnissen kann der Tatzeitraum durch Zeugenaussagen auf den Zeitraum von Montag, 02.12.2024, 08:00 Uhr bis Donnerstag, 05.12.2024, 21:00 Uhr eingegrenzt werden. Die Täter durchwühlten deliktstypisch Schubladen und Schränke im gesamten Anwesen und entwendeten hierbei Schmuckgegenstände. In diesem Zusammenhang wird nochmal auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchsberatung hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.



Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat um die genannte Tatzeit herum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Friedenstraße in Bretzenheim oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht?



Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-0.



