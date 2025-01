Wohnungseinbruchdiebstahl in Bad Kreuznach und Waldalgesheim

Bislang unbekannte Täter brachen gewaltsam ein Kellerfenster auf und gelangen auf diesem Weg in ein Mehrparteienhaus in der Salinenstraße.

Im Gebäude wurden weitere Wohnungstüren aufgebrochen und verschiedene Wohneinheiten nach potenziellem Diebesgut durchwühlt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein Bargeldbetrag im hohen fünfstelligen Bereich entwendet.

Die Tat fand im Zeitraum vom 03.01.2025, 17:00 Uhr - 04.01.2025, 15:00 Uhr statt.



Im Bereich der Ortsgemeinde Waldalgesheim wurde der Polizeiinspektion Bingen am Abend des 06.01.2025 ein Wohnungseinbruch gemeldet.

Bislang unbekannte Täter brachen eine rückwärtig gelegene Terrassentür an einem Einfamilienhaus in der Straße Untere Amalienhöhe auf.

Im Objekt wurden verschiedene Räume durch die unbekannte Täterschaft durchsucht und hierbei Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich entwendet.

Die Tatzeit kann durch Zeugenangaben auf den Zeitraum vom 06.01.2025, 15:30 Uhr - 20:30 Uhr eingegrenzt werden.



In diesem Zusammenhang wird nochmal auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchsberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131-6531164, Email: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.



Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

Wer hat zu den oben angegebenen Tatzeiten verdächtige Wahrnehmungen in den einzelnen Tatortbereichen oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht?



Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-0.



