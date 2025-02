Vorbildliche Zivilcourage

Hierbei befuhr ein 62-jähriger PKW-Fahrer die Wilhelmstraße aus Richtung Ochsenbrücke in Richtung Innenstadt, als dieser plötzlich über gesundheitliche Probleme klagte. Der PKW blieb an der Ampel in Richtung Salinenstraße stehen. Ein aufmerksamer Bürger sah, dass der Fahrzeugführer schräg in seinem Toyota Verso hing und offensichtlich Probleme hatte, die es ihm unmöglich machten weiterzufahren.

Geistesgegenwärtig reagierte der Passant, zog den Mann aus dem Fahrzeug und ein weiterer Helfer fuhr den PKW beiseite. Eine zufällig privat anwesende Krankenschwester nahm sich des Mannes an, der ansprechbar war, aber Symptome eines Schlaganfalls aufwies. Sie versorgte den Mann bis zum Eintreffen des sofort verständigten Rettungswagens. Dadurch konnte der Mann zeitnah in ein Krankenhaus gebracht und ihm professionelle medizinische Hilfe ermöglicht werden.

Die Beamten der PI Bad Kreuznach bedanken sich bei den Helfenden für das sofortige Einschreiten!



