Vollsperrung der B41 nach Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen - Zeugen gesucht!

B41 - AS Steinhardt (ots) - Am Montag, den 30.12.2024, gegen 12:20 Uhr, kam es auf der B41 in Höhe der Anschlussstelle Steinhardt, in Fahrtrichtung Kirn, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der 22-jährige Fahrer eines PKW im Kurvenbereich alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug. Ursächlich hierfür war vermutlich eine nicht angepasste Geschwindigkeit.

Infolgedessen prallte das Fahrzeug gegen die Mittelschutzplanke der B41 und kam dort zum Stillstand. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer und die Beifahrerin leicht verletzt. Beide Fahrzeuginsassen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich geschätzt auf ca. 15.000 Euro.



Ein Gutachter wurde mit der Unfallaufnahme beauftragt. Die B41 musste für ca. vier Stunden in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führte.



Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sich mit der hiesigen Dienststelle unter der Telefonnummer 0671-88110 in Verbindung zu setzen.



