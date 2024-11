Vollsperrung der B41 nach Verkehrsunfall – Ergänzung zur Pressemeldung des PP Mainz vom 26.11.2024, 14.35 Uhr

Kurz vor der AS Waldböckelheim Nord platzte laut Angaben mehrerer Verkehrsteilnehmer ein Reifen des LKW, sodass dieser ins Schlingern geriet und anschließend umkippte. Dabei durchbrach dieser die Mittelschutzplanke und kam auf der Gegenspur, auf der Seite liegend, zum Stehen.

Die Ladung aus dem Anhänger des LKW verteilte sich auf der Richtungsfahrbahn in Fahrtrichtung Idar-Oberstein. Zwei unbeteiligte Fahrzeuge wurden durch herunterfallende Ladung beschädigt, Betriebsstoffe aus der Zugmaschine verteilten sich auf der Richtungsfahrbahn in Fahrtrichtung Bad Kreuznach.

Die B41 in Fahrtrichtung Bad Kreuznach musste anschließend ab der AS Waldböckelheim-Ost komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde dort abgeleitet. Der Verkehr in Fahrtrichtung Idar-Oberstein konnte an der Unfallstelle auf einer Spur vorbeigeleitet werden.

Der Fahrer des LKW wurde leicht verletzt und zwecks weiterer Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am LKW dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der Gesamtsachschaden dürfte sich auf 150.000 EUR belaufen.

Durch die nachfolgenden Reinigungs- und Instandhaltungsmaßnahmen war die Fahrbahn bis ca. 20:00 Uhr gesperrt.



