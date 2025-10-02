Verstöße bei der Kindersicherung auf dem Schulweg

Hierbei fielen mehrere Fahrzeugführer auf, die ihre Kinder ohne die vorgeschriebenen Kindersitze oder gar komplett ungesichert transportierten. Aufgrund dessen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Kirn weist darauf hin, dass Kinder auch auf kurzen Fahrstrecken im Fahrzeug zu sichern sind. Passende Kindersitze in Kombination mit der richtigen Gurtsicherung sind unabdingbare Maßnahmen, um die Verletzungsschwere bei Unfällen zu reduzieren. Kinder gehören zu den schwächsten Verkehrsteilnehmern und haben daher einen hohen Grad an Schutzbedürftigkeit im Straßenverkehr!

Die Polizei Kirn wird die richtige Sicherung von Kindern auf dem Schulweg in den nächsten Wochen verstärkt kontrollieren.



