Verkehrsunfallflucht mit mehreren beschädigten Fahrzeugen und flüchtigem Fahrer

Am Sonntagmorgen, gegen 05.58 Uhr ereignete sich in der oberen Mannheimer Straße (Einbahnstraße) ein Verkehrsunfall.

Nach Angaben eines Unfallbeteiligten wurde dieser in Höhe der Hausnummer 260 von einem anderen PKW über den dortigen linksseitigen Radweg in Fahrtrichtung Hackenheim überholt. Beim Einscheren stieß der Überholer gegen den ordnungsgemäß fahrenden überholten PKW. Vermutlich aufgrund des Zusammenstoßes und der gefahrenen Geschwindigkeit schleuderte der Verursacher, stieß gegen Poller und ein Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich der Verursacher, indem er entgegen der Fahrtrichtung flüchtete und in die Steinkaut abbog. Dort stieß der flüchtige Fahrer gegen ein geparktes Fahrzeug, welches auf ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben wurde.

Der Fahrer flüchtete dann fußläufig und konnte wenig später an der Halteranschrift ermittelt und vorläufig festgenommen werden.

Hierbei beleidigte er die eingesetzten Beamt*innen auf das Übelste.

Der 20-jährige Fahrer stand zumindest unter deutlichem Alkoholeinfluss. Die freiwilligen Test zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit wurden verweigert.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000,-EUR.

Nach der Blutentnahme und Beschlagnahme des Führerscheins wurde der Beschuldigte seiner Mutter überstellt.

Den jungen Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell