Verkehrsunfallflucht in Kirn Kallenfels - Zeugenaufruf!

Am Nachmittag des 28.11.2025 ereignete sich im Zeitraum zwischen 14:45 Uhr und 15:30 Uhr auf der Kallenfelser Straße in Kirn-Kallenfels eine Verkehrsunfallflucht.



Vermutlich streifte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den in Längsaufstellung am Fahrbahnrand geparkten Pkw und beschädigte dabei dessen Außenspiegel.

Der bislang unbekannte Verursacher kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.



Die Polizei bittet daher Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher geben können, sich bei der unten genannten Dienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-0

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell