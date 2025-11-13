Verkehrsunfallflucht - Hinweise zur Verursacherin erbeten!

In Höhe des Bahnhofs befand er sich mit seinem PKW auf der linken der beiden Fahrspuren. Eine derzeit unbekannte Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem hellgrauen Kleinwagen die rechte Fahrspur und übersah beim Spurwechsel nach links den in diesem Moment auf gleicher Höhe befindlichen PKW. Es kam zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge, woraufhin die Unfallverursacherin kurzen Blickkontakt mit ihrem Unfallgegner aufnahm, lediglich mit den Schultern zuckte und in Richtung Kirner Innenstadt davonfuhr.

Sie wird beschrieben als ca. 70-80 Jahre jung; graues, kurzes, glattes Haar; zierliche Statur. Bei ihrem hellgrauen Fahrzeug könnte es sich um einen älteren Citroen C1 oder vergleichbare Fahrzeugmodelle gehandelt haben. Es ist davon auszugehen, dass der PKW nun Beschädigungen auf der Fahrerseite, insbesondere am linken, vorderen Kotflügel sowie am Seitenspiegel aufweist.

Die Polizei Kirn hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Personen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung dieser Unfallflucht liefern können, werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell