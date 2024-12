Verkehrsunfallflucht – Hinweise erbeten

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag wurde durch ein noch unbekanntes Fahrzeug ein Stromverteilerkasten in der Hauptstraße beschädigt.

Am Unfallort wurden Teile einer Heckleuchte gefunden. Mögliche Zeugen oder anderweitige Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen.



