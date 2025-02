Verkehrsunfallflucht auf Netto-Parkplatz

Vermutlich bereits am Donnerstag, 06.02.2025 gegen 09:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Netto-Parkplatz in der Heinrich-Schorsch-Straße in Simmertal.



Hierbei wurde ein dort geparkter Toyota Auris einer 56-jährigen Besitzerin beschädigt.

Ein bisher unbekannter Unfallverursacher hat den Toyota wohl beim ein oder ausparken an dessen Fahrerseite beschädigt und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 1000 Euro belaufen.

Hinweise auf den Unfallverursacher bitte an die Polizei in Kirn unter 06752/1560.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-0

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell