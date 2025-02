Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hierbei befuhr ein 31-jähriger Mann mit seinem PKW die L214 von Weiler in Fahrtrichtung Bingen. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit einer neben der Fahrbahn befindlichen Begrenzungsmauer worauf er sich mehrfach überschlug. Im Anschluss durchbrach er zudem eine Leitplanke eines dort befindlichen Parkplatzes, ehe er schließlich einige Meter tief in einem Abhang zum Stehen kam. Am PKW entstand infolge des Verkehrsunfalls offensichtlich wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer des PKW konnte sich eigenständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde nur leichtverletzt, im PKW waren keine weiteren Fahrzeuginsassen. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnte eine erhebliche Alkoholisierung des Mannes festgestellt werden, welche ursächlich für den Verkehrsunfall ist. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.



