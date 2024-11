Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Hochstetten-Dhaun

Am Sonntag, dem 25.08.2024 gegen 02:00 Uhr kam es in der Binger Landstraße in Hochstetten-Dhaun zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 22-jährige Fahrzeugführer eines PKW auf gerader Strecke von der Fahrbahn abkam und hierbei unter anderem mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigte.

Hierbei dürfte ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 80000EUR entstanden sein.

Während der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher Alkohol zu sich genommen haben dürfte. Die Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,01 Promille. Der Führerschein des unfallverursachenden und in der Probezeit befindlichen Fahrers wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. An mehreren Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Durch das Unfallgeschehen wurde glücklicherweise niemand verletzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell