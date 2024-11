Am 17.09.2024 gegen 19:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Saarlandstraße auf Höhe der Hausnummer 179. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen einem 56-jährigen E-Bike-Fahrer, der verbotswidrig den Gehweg in Richtung Innenstadt nutzte, und einer 43- Joggerin.

Beide Verkehrsunfallbeteiligten kamen zu Fall, die Joggerin wurde hierbei am Kopf verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden, der E-Bike-Fahrer blieb unverletzt. Am zulassungsfreien E-Bike entstand kein Sachschaden.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen zeitnahen Drogenkonsum des 56-jährigen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf THC, Amphetamin und Metamphetamin. Dem Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.



