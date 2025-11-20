Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Plötzlich lief hinter einem geparkten PKW ein 7-jähriger Junge auf die Fahrbahn. Der PKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr, laut Aussagen einer unbeteiligten Zeugin, dem Jungen über den linken Fuß.

Der Junge wurde leichtverletzt und zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell