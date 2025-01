Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind in der Gensinger Straße

Bad Kreuznach - Gensinger Straße (ots) - Am gestrigen Montag, 13.01.2025 kam es gegen 13:11 Uhr in der Gensinger Straße in Bad Kreuznach zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind.