Verkehrsunfall mit Fahrradfahrerin im Kreisel Roxheim-Hargesheim

Am Samstag, 2. August, 18:32 Uhr, kam es im Kreisel Roxheim-Hargesheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin.

Bei dem Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Das unfallverursachende Fahrzeug, vermutlich ein grau-silberner Kleinwagen der Marke Skoda, kam aus Richtung Gutenberg und entfernte sich nach dem Unfallgeschehen in Fahrtrichtung Roxheim. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell