Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Dieser stand in der dortigen Einbahnstraße links der Fahrbahn.

Im genannten Zeitraum kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle verließ, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Kirn ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter unten stehender Kontaktadresse zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-0

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell