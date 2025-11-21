An der Lichtzeichenanlage Ringstraße/Mannheimer Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem von links querenden PKW.
Der 79-jährige PKW-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leichtverletzt.
Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.
Der Unfall wurde durch eine andere Polizeidirektion aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Kreuznach
Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ
Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Funkstreifenwagens
An der Lichtzeichenanlage Ringstraße/Mannheimer Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem von links querenden PKW.