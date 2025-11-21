Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Funkstreifenwagens

Am Freitag, 21.11.2025, gegen 17.00 Uhr befuhr ein Funkstreifenwagen der Polizei Bad Kreuznach unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten die Ringstraße aus Richtung Rheingrafenstraße in Richtung Alzeyer Straße.

An der Lichtzeichenanlage Ringstraße/Mannheimer Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem von links querenden PKW.

Der 79-jährige PKW-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leichtverletzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Der Unfall wurde durch eine andere Polizeidirektion aufgenommen.



