Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Funkstreifenwagens
Am Freitag, 21.11.2025, gegen 17.00 Uhr befuhr ein Funkstreifenwagen der Polizei Bad Kreuznach unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten die Ringstraße aus Richtung Rheingrafenstraße in Richtung Alzeyer Straße.

An der Lichtzeichenanlage Ringstraße/Mannheimer Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem von links querenden PKW.
Der 79-jährige PKW-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leichtverletzt.
Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.
Der Unfall wurde durch eine andere Polizeidirektion aufgenommen.

