Verkehrsunfall im Gegenverkehr



Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein LKW die L232 aus Richtung Meddersheim kommend in Richtung Bad Sobernheim. Ein PKW war in die entgegengesetzte Richtung unterwegs.

Die 75-jährige PKW-Fahrerin missachtete nach derzeitigem Kenntnisstand nach Passieren der Brücke beim Befahren der Rechtskurve das notwendige Rechtsfahrgebot und kollidierte mit dem entgegenkommenden LKW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Ein Bußgeldverfahren gegen die Dame wurde eingeleitet.

Aufgrund des Unfalls kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen in beide Fahrtrichtungen.



