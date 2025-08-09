Verkehrsunfall durch verlorene Couch



Noch vor Eintreffen der entsandten Funkstreifen kollidiert eine 61-jährige PKW-Fahrerin trotz Vollbremsung mit der verlorenen Couch. Die Frau bleibt unverletzt; am Fahrzeug entsteht erheblicher Sachschaden.

Derzeit gibt es keinen Hinweis auf den Verursacher bzw. Verlierer der Couch.

Es muss davon ausgegangen werden, dass die Couch beim Transport nicht richtig gesichert war.



Daher der Hinweis, dass mitgeführte Ladung vor Fahrtantritt richtig gegen Herabfallen zu sichern ist.

Gerade bei größeren Gegenständen kann man davon ausgehen, dass das Herabfallen durch den Fahrzeugführenden bemerkt wird. Dann sollte unverzüglich an einer geeigneten Stelle angehalten und die Polizei informiert werden.



Zeugen des Verkehrsvorganges werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.



