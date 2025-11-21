Verkehrsüberwachung an Kirner Grundschule

Hauptaugenmerk wurde hierbei auf die Sicherung der Kinder gelegt. Bei leichtem Schneefall wurde ebenfalls die vorhandene Bereifung der Fahrzeuge überprüft.

Es konnte lediglich ein Verstoß gegen die Kindersicherung festgestellt und geahndet werden. Die Bereifung war an allen kontrollierten Fahrzeugen vorschriftsmäßig.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin, dass Kinder im Fahrzeug ordnungsgemäß gesichert sein müssen! Auch auf eine entsprechende Bereifung, gerade bei den aktuellen Witterungsverhältnissen, ist zu achten!



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-0

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell